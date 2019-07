Cervia: si scontra contro un'ambulanza, impatto fatale per un motociclista

Due giovani stavano viaggiando in sella ad una “custom” di grossa cilindrata sulla “Cervese” quando, all’altezza dell’incrocio a Castiglione di Cervia, si sono scontrati con un’ambulanza della Croce GialloBlu. Un impatto risultato fatale per un ragazzo di 28 anni di Forlì. Ferite gravi anche per la fidanzata di un anno più giovane. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto con due ambulanze e due auto medicalizzate, ma per il giovane era già troppo tardi. La ragazza è stata trasportata in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.