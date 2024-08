CRONACA Cervia: tampona scooter e scappa, un amico lo insegue. Era ubriaco

Cervia: tampona scooter e scappa, un amico lo insegue. Era ubriaco.

Dopo aver tamponato uno scooter a Tagliata di Cervia, sull'Adriatica, ha proseguito la corsa, senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto nella notte fra sabato e domenica, attorno alle 4:30. Ma un amico del ragazzo colpito, che lo seguiva con un altro motorino, ha deciso di inseguirlo fino a farlo fermare. Nel frattempo sono arrivate alcune pattuglie della Polizia locale e hanno sottoposto il conducente dell'auto all'alcoltest: è risultato positivo, con un tasso di 1,38 grammi per litro, quasi il triplo del consentito per legge. Il veicolo è stato sequestrato in attesa della confisca.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: