CRONACA Cervia: tenta di rubare l'auto della Polizia, poi si scaglia contro gli Agenti

Cervia: tenta di rubare l'auto della Polizia, poi si scaglia contro gli Agenti.

Nella serata di lunedì, un ragazzo di origini rumene di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia locale di Cervia. Il giovane ha cercato di impossessarsi di un'auto civetta della Polizia, parcheggiata in una strada del centro storico, provando a metterla in moto armeggiando con i cavi elettrici sotto al cruscotto e poi, all'arrivo degli agenti, ha reagito con insulti, calci e pugni. La situazione è immediatamente degenerata, tanto che un postino che si trovava nelle vicinanze, capita la gravità dei fatti, è immediatamente corso al vicino comando della Polizia locale chiedendo aiuto. Neanche l'arrivo dei rinforzi ha però calmato gli animi del 21enne che ha continuato a dimenarsi, al punto che due agenti sono stati portati al pronto soccorso con ferite giudicate guaribili in 5 e 7 giorni. Per il rumeno sono quindi scattate le manette per i reati di tentata rapina, aggressione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



I più letti della settimana: