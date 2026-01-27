Cervia verso il voto anticipato: Consiglio decaduto, Michele Formiglio commissario prefettizio

Si apre ufficialmente la strada alle elezioni anticipate a Cervia, dopo settimane di forte tensione politica culminate con le dimissioni contestuali di nove consiglieri comunali su 16. L’atto, formalizzato questa mattina dal presidente del Consiglio comunale Samuele De Luca, ha determinato la decadenza dell’assemblea e la conseguente nomina di un commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente.

La crisi si è innestata sul caso giudiziario che ha coinvolto l’ex sindaco Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Missiroli aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 5 gennaio, salvo poi ritirarle, scelta che ha spinto la maggioranza – con l’adesione politica anche degli assessori – a lasciare in blocco. Sul piano giudiziario, sia il Gip del Tribunale di Ravenna sia il Tribunale della Libertà di Bologna hanno respinto la richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura.

Con la sospensione del Consiglio comunale, il Prefetto di Ravenna ha nominato Michele Formiglio commissario prefettizio, attribuendogli i poteri di sindaco, giunta e consiglio fino allo scioglimento formale dell’organo e al ritorno alle urne. Prefetto in quiescenza di lunga esperienza, Formiglio ha già ricoperto incarichi delicati, tra cui il commissariamento del Comune di Brescello e il ruolo di subcommissario a Bologna nel 2010.

Ora lo scenario politico si sposta sulla campagna elettorale, con un primo turno che potrebbe tenersi tra il 24 e il 25 maggio. Non è esclusa nemmeno una candidatura dello stesso Missiroli, eventualmente da indipendente. Sul caso è intervenuto anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, sottolineando che “la democrazia non deve mai far paura: restituire la parola ai cittadini è sempre un elemento corretto”.







