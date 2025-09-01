CRONACA Cesena: 48enne trovato senza vita in un fosso accanto al suo scooter Un ciclista di passaggio ha lanciato l’allarme. Inutili i soccorsi, indagini in corso sulla dinamica

Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 31 agosto in via dei Canarelli, nella zona di Ponte Pietra. Intorno alle 19.20 un ciclista di passaggio ha notato uno scooter Piaggio finito fuori strada, all’interno di un fossato, e poco distante il corpo di un uomo riverso faccia in giù nell’acqua. Il passante ha subito tentato di prestare soccorso e ha chiamato il 112, ma all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare: il decesso era già avvenuto.

La vittima è un uomo di 48 anni, residente nella stessa via. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Cesena, i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma, e un carro attrezzi per la rimozione del veicolo.

Gli agenti stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude quella di un malore improvviso che potrebbe aver fatto perdere al conducente il controllo del ciclomotore.

