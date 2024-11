POLSTRADA Cesena, arrestato 29enne dopo inseguimento in E45 L'auto in fuga ha urtato altre quattro vetture. per poi ribaltarsi. Tre dei quattro occupanti sono fuggiti

Cesena, arrestato 29enne dopo inseguimento in E45.

Alcune sere fa i carabinieri di Bagno di Romagna, nel cesenate, hanno arrestato un giovane straniero di 29 anni, in Italia senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e ingresso illegale di straniero già respinto. I militari hanno intercettato e inseguito sulla E45 carreggiata Nord, una Golf apparsa sospetta.

Su richiesta dei militari, il personale della Polstrada di Bagno di Romagna ha rallentato il traffico in modo da far rimanere il mezzo incolonnato. L'auto in fuga ha urtato altre quattro vetture. per poi ribaltarsi. Tre dei quattro occupanti sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce per i campi adiacenti, mentre il conducente del mezzo è stato bloccato dai militari, non prima che lo stesso si opponesse con forza. Sono stati rinvenuti un orologio Seiko di valore, attrezzi da scasso, ricetrasmittenti e targhe clonate tutte facenti capo a Golf della stessa tipologia di quella a loro in uso, a testimonianza di una banda verosimilmente ben organizzata e dedita ai furti in appartamento.

A carico del fermato sono emersi diversi alias, oltre ad essere stato già espulso dal territorio nazionale nel 2021. Il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l'arresto e disposto per il giovane, in attesa del processo, la custodia in carcere.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: