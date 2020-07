UNIVERSITÀ Cesena: il Corso in Psicologia al primo posto in Italia Valorizzata l’internazionalizzazione e rimane alta la progressione di carriera, nella classifica Censis 2020-2021

Cesena: il Corso in Psicologia al primo posto in Italia.

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università di Bologna, con sede nel Campus di Cesena, è al primo posto tra le lauree in discipline psicologiche nella classifica Censis 2020-2021. Classifica che si basa sul grado di efficienza della formazione e sull’internazionalizzazione della didattica.

"Un risultato che consolida il primato della Psicologia cesenate a livello nazionale”, afferma la coordinatrice del corso Elvira Cicognani. “E' stata premiata la nostra capacità di offrire una didattica efficiente e di livello internazionale e che non si fermerà in questo periodo di emergenza sanitaria. Il prossimo anno - continua -, oltre alla tradizionale didattica in presenza, il Corso ha previsto un’offerta formativa anche a distanza, per favorire la massima partecipazione di tutti gli studenti, molti dei quali provengono da altre regioni italiane”. "Il corso di Psicologia al primo posto in Italia è ormai una piacevole abitudine”, commenta il Presidente del Consiglio di Campus Massimo Cicognani ricordando il finanziamento europeo ottenuto dalla laurea magistrale internazionale in Work, Organizational and Personnel Psychology.

Soddisfatta anche l’Assessora all’Università e alla Ricerca Francesca Lucchi che guarda alle prossime sfide: “È chiaro, a questo punto, che l’ampliamento edilizio del Campus cesenate assuma una valenza decisiva: esattamente un mese fa, il 15 giugno, è stato sottoscritto dal Comune l’atto formale della cessione per 99 anni all’Università di Bologna del diritto di superficie sulle aree poste nel comparto dell’Ex Zuccherificio destinate alla nuova sede di Psicologia e dell’amministrazione universitaria”. “ Cesena, con i suoi oltre 5 mila studenti – conclude Lucchi -, è sempre di più una città universitaria e noi ci impegneremo perché questi primati vengano riconfermati di anno in anno”.

“Interazione tra comunità accademica e territorio socioculturale è un elemento su cui da tempo ha puntato la Psicologia di Cesena, con lo sviluppo di laboratori e centri con finalità clinica e sociale, ma anche un'intensa attività di ricerca internazionale - sottolinea il professor Giuseppe di Pellegrino, responsabile della sede del Dipartimento di Psicologia - nella prospettiva di confronto e collaborazione con le realtà territoriali che è uno dei ruoli propri dell’Università”.



