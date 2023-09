MANIFESTAZIONE Cesena in piazza per Noemi. Il padre Filippo, "Non so neppure se sia ancora viva" In Piazza del Popolo istituzioni e cittadini per riportare l'attenzione sulla vicenda della piccola rapita e portata in Polonia dalla madre

Palloncini rosa, cartelli, fotografie e un enorme numero '9'. Sono gli anni di Noemi Zanella, ma il padre non può farle gli auguri, perché è stata rapita e portata dalla madre in Polonia esattamente due anni fa. Per questo Cesena è scesa in piazza per riportare l'attenzione su una vicenda nella quale, ha detto il sindaco Enzo Lattuca, "Dobbiamo convivere con un senso di impotenza ma non possiamo fermarci. Dobbiamo essere a fianco della famiglia Zanella e farci parte dei rapporti con le istituzioni".

Sono un centinaio le persone in Piazza del Popolo, attorno al padre Filippo, che da mesi cerca di avere notizie della figlia. Supportato dall’associazione Penelope, non sente più la figlia dal dicembre 2021. "Io non so neppure se sia ancora viva - riportano i quotidiani locali - È incredibile ed inconcepibile che non vada a scuola, che nessuno in Polonia (non su Marte) sappia darmi sue notizie. Oltre non far cadere nel silenzio questa storia state tutti vicini ai vostri figli ed anche se piccoli insegnategli a comporre un numero telefonico internazionale. Ad usare internet ed i social. Perché le mamme e i papà non sono sempre buoni, e se vi rapiscono un figlio nessuno, se non lui stesso, lo può aiutare a ritrovarvi".

