ATTUALITÀ Cesena: inaugurata l'opera di Loris Dogana in memoria delle vittime del 2 agosto 1980

Cesena: inaugurata l'opera di Loris Dogana in memoria delle vittime del 2 agosto 1980.

Il 26 luglio alle 12.00 presso l'Aula Magna del Campus Unibo di Cesena verrà inaugurata l'opera realizzata da Loris Dogana per ricordare le vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. L'iniziativa nasce da un’idea dell’associazione Serendippo in collaborazione con Associazione familiari vittime della strage del 2 Agosto 1980, Comune di Cesena, Rete Ferroviaria Italiana, Fondazione Rusconi e Tper. L'iniziativa segue quella di altri sei murales a Bologna, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Modena, Ravenna (per mano, rispettivamente, di Collettivo FX, Alessandro Canu, PsikoPlanet, Guerrilla spam, Zamoc e Dissenso Cognitivo) sempre dedicati alle vittime della strage e promossi nell'ambito del progetto “Lost&found 1980-2020. Memorie private e collettive 40 anni dopo”. Un percorso di arte pubblica sull’attentato del 2 agosto che attraversa strade e piazze con le opere di giovani artisti, tutti nati dopo il 1980, e che punta a realizzare un murale in ogni provincia dell’Emilia-Romagna.

