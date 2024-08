Cesena: incendio in appartamento, Intervengono i Vigili. Famiglia con neonato in ospedale

La scorsa notte, intorno alle due e mezzo, è scoppiato in un incendio in una abitazione, al piano terra di via Venezia, a Cesena. Due squadre dei pompieri sono intervenute mettendo in salvo cinque persone e un cane, per contenere le fiamme e spegnerle, evitando che si propagassero in altre stanze della struttura.

Quattro persone, di cui un neonato, sono state portate in ospedale per accertamenti. Intervenuta anche la Polizia. Da chiarire le cause del rogo.

