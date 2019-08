Cesena: incidente mortale sull'A14. Due morti e due feriti gravi

Grave incidente avvenuto questa notte all'1:15 nell'autostrada A14 fra Cesena e Savignano in prossimità del km 105. Due auto stavano viaggiando in corsia Sud, direzione Ancona, quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrate.

Fra le cinque persone coinvolte due sono decedute. Altre due, una donna di 49 anni e un uomo di 54, sono state portati all'Ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Il quinto soggetto coinvolto ha riscontrato ferite più lievi.

Sul posto sanitari del 118, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.