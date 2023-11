Cesena: la madre soffoca, 17enne la salva con la manovra di Heimlich Grazie a un corso a scuola, 'dovrebbero essere obbligatori'

Ha salvato la vita alla madre praticandole la "manovra di Heimlich". È accaduto a Cesena, dove un diciassettenne è prontamente intervenuto quando ha visto la madre soffocare a causa di un boccone di carne andato di traverso durante il pranzo. Ne dà notizia il Resto del Carlino.

La donna spiega al quotidiano di aver fatto in tempo ad ingerire un sorso d'acqua (cosa da non fare, spiegano i medici, perché l'ostruzione viene spinta ancora più in basso) e pochi secondi dopo ha perso conoscenza. Vano l'intervento del marito con alcuni colpi sulla schiena della donna.

A questo punto è intervenuto freddamente il ragazzo che ha praticato la manovra che porta il nome del medico statunitense che l'ha codificata. Si tratta di esercitare delle rapide e profonde pressioni sulla zona addominale, fra sterno e ombelico, dirette verso l'alto per comprimere il diaframma. Una manovra che provoca un violento colpo di tosse tale da espellere l'ostruzione.

"Perché mio figlio è stato così bravo? Perché ha frequentato corsi di primo soccorso in uno stabilimento balneare e a scuola - spiega la donna - Abbiamo deciso, io e mio marito, di dare notizia dell'accaduto perché simili corsi dovrebbero essere estesi al massimo". Anni prima era stata la donna a praticare la stessa manovra al figlio che stava soffocando per un boccone di traverso. "Quando mi sono ripresa mio figlio mi ha spiegato l'accaduto dicendo 'adesso siamo pari mamma' e ci siamo dati un cinque".

