Cesena: marchi contraffatti, due persone denunciate dalla Gdf

Cesena: marchi contraffatti, due persone denunciate dalla Gdf.

I militari della Guardia di Finanza di Cesena hanno sequestrato - presso due esercizi commerciali della città romagnola - circa 1.000 portachiavi e accessori raffiguranti modellini di scarpe recanti il logo di una nota marca di abbigliamento contraffatta. Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì per il commercio di prodotti con segni falsi; gli articoli sono stati ritirati dal mercato, anche al fine di evitare possibili effetti nocivi per i consumatori. Oltre a operazioni a tutela delle attività d’impresa sane, le fiamme gialle hanno inoltre sequestrato alcune dosi di marijuana in un controllo alla Stazione ferroviaria; un giovane è stato segnalato al Prefetto della provincia di Forlì-Cesena; 7 controlli a contrasto del lavoro sommerso, che hanno portato all’individuazione di 6 lavoratori impiegati in maniera irregolare e/o in nero in vari settori, tra i quali quello della ristorazione e del commercio di alimentari; oltre 60 controlli sul trasporto delle merci e in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi, 14 dei quali ultimi conclusi con la constatazione di irregolarità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: