CRONACA Cesena: neonata abbandonata vicino ai cassonetti, bimba viva grazie a un passante Una giovane donna ha partorito in casa senza assistenza e ha lasciato la figlia appena nata al freddo. Indagini in corso per tentato infanticidio.

Una vicenda drammatica e sconcertante quella avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in una frazione di Cesena. Una giovane donna ha partorito in casa, senza alcuna assistenza medica o ostetrica. Pochi istanti dopo la nascita, avrebbe avvolto la neonata in una coperta e l’avrebbe abbandonata vicino ai cassonetti dei rifiuti, al freddo, prima di rientrare nella propria abitazione.

A notare la scena è stato un passante, che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cesena e il personale sanitario del 118. La piccola, trovata in ipotermia ma ancora viva, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ora ricoverata nel reparto di neonatologia. È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Gli inquirenti hanno rapidamente identificato la madre, una cittadina italiana che avrebbe agito da sola. Da chiarire il ruolo del padre, un uomo, secondo fonti di stampa, affetto da gravi deficit cognitivi e con precedenti, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe chiamato il pronto soccorso poco prima del ritrovamento della neonata.

La procura di Forlì ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di tentato infanticidio. Gli investigatori stanno cercando di comprendere il contesto familiare e psicologico in cui è maturato il gesto, che si inserisce in un quadro di forte disagio e fragilità.

