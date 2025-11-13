CRONACA Cesena, notte di tensione: si barrica in casa con la figlia piccola. La trattativa si chiude senza forzature Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco in campo per ore nel quartiere San Mauro in Valle. La donna apre la porta in mattinata; la bimba affidata ai servizi sociali.

Cesena, notte di tensione: si barrica in casa con la figlia piccola. La trattativa si chiude senza forzature.

Si è conclusa nella mattinata di mercoledì, dopo una lunga notte di angoscia, la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso il quartiere San Mauro in Valle, a Cesena. Una donna si era chiusa in casa con la figlia di due anni, rifiutando ogni contatto con l’esterno. L’intervento ha coinvolto Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco, con l’attivazione dei negoziatori e reparti specializzati. La trattativa è proseguita per ore, fino all’apertura volontaria della porta e alla messa in sicurezza di madre e bambina.

Secondo quanto emerso, la piccola è affidata ai servizi sociali. La donna aveva portato la figlia a casa nel tardo pomeriggio di ieri e si era barricata nell’appartamento, rendendo necessario un presidio continuo delle forze dell’ordine. Nel corso della notte sono state predisposte misure di sicurezza sotto l’edificio per prevenire gesti estremi, mentre i mediatori hanno mantenuto il dialogo per favorire un epilogo non traumatico.

In mattinata, la donna ha accettato di aprire e parlare con gli operatori. La bambina è stata presa in carico dai servizi sociali; per la madre sono previsti accertamenti sulle condizioni di salute. Degli sviluppi si occuperà la magistratura.

Come riferito da Il Resto del Carlino, sul posto si sono radunati per ore residenti e curiosi; inoltre, il legale della donna, l’avvocato Riccardo Luzi, ha sottolineato il ruolo decisivo dell’approccio dialogico: “Una storia di profondo disagio risolta grazie alla professionalità e umanità delle forze dell’ordine, senza interventi estremi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: