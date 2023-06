Cesena: operaio folgorato su un cestello elevatore, è in rianimazione al “Bufalini”

È nel reparto di Rianimazione all'ospedale “Bufalini” – i medici si sono riservati la prognosi – l'operaio 36enne di nazionalità romena che ieri pomeriggio è rimasto folgorato a Pievesestina di Cesena. L'uomo, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando all'interno dell'azienda Pieri, prodotti e attrezzature per la pulizia, su di un cestello elevatore che, per cause ancora da chiarire, ha toccato una vicina linea elettrica. È stato soccorso dal personale e dai vigili del fuoco che, una volta isolato il carrello dalla corrente, hanno provveduto a recuperare il 36enne. Le sue condizioni sono apparse molto gravi a causa delle diverse ustioni e traumi subiti dalla potente scarica elettrica subita. Trasportato d'urgenza dal personale sanitario al centro medico cesenate, l'operaio, che non avrebbe mai perso conoscenza, è ora sottoposto a cure intensive. Nell'incidente, secondo la ricostruzione del Corriere Romagna, è rimasto folgorato anche un secondo operaio, ma in maniera lieve.