Cesena: perdono controllo della moto, muore ragazza di 21 anni Era a bordo con il suo ragazzo, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Incidente stradale mortale nel pomeriggio di domenica all'interno della galleria della secante di Cesena. A perdere la vita la motociclista di 21 anni Martina Di Giulio, nativa di Pesaro. La giovane si trovava in sella, come passeggera, di una moto condotta da un 27enne residente a Cesenatico, che ha riportato solo ferite lievi.



La moto stava procedendo in direzione nord, verso Forlì, quando, per cause ancora da chiarire, ha violentemente impattato contro la sponda destra della galleria. Entrambi sono stati sbalzati dal mezzo e la giovane ha subito diversi gravi traumi. All'arrivo dei sanitari del 118 la ragazza era ancora in vita, ma, nonostante il loro prodigarsi, è deceduta poco dopo.



Ferite di media gravità per il 27enne, trasportato al trauma center dell'ospedale Bufalini. Secondo la ricostruzione della polizia locale intervenuta, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Si stanno comunque vagliando le immagini del sistema video di sorveglianza all'interno del tunnel, così come la testimonianza di una persona che avrebbe assistito all'incidente. La corsia diretta a nord della secante è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi, la messa in sicurezza del tunnel e i rilievi di legge.

