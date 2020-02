Cesena: scomparso 80enne, lo si cerca da tre giorni

Da tre giorni non si hanno notizie di Raffaele Filippi, 80 anni, scomparso da tre giorni a Cesena. L'appello per ritrovare l'anziano, residente in Via Dismano, è stato lanciato nel gruppo facebook "Sei di Cesena se...", ma ancora non ha portato ad un riscontro. Alla ricerca dell'anziano anche diverse pattuglie delle forze dell'ordine. I familiari chiedono di avvisare Samanta del Bar Dismano (in zona Sant'Andrea in Bagnolo) per qualsiasi informazione utile.