Cesena, sette indagati per presunta violenza di gruppo su una 20enne

Avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo dopo aver assunto sostanze stupefacenti durante una festa in una casa di campagna nel Cesenate. Per i fatti, avvenuti all’inizio di aprile, sette giovani tra i 19 e i 25 anni sono indagati dalla Procura di Forlì.

L’indagine è partita dalla denuncia della vittima, una 20enne che, dopo gli abusi, si è presentata all’ospedale riportando lesioni giudicate guaribili in circa dieci giorni. La ragazza ha raccontato di essere stata vittima di abusi mentre si trovava in uno stato di alterazione e di aver subito violenze in due momenti distinti della stessa notte.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi sarebbero avvenuti in un’abitazione di conoscenti. I presunti aggressori avrebbero anche filmato gli abusi con gli smartphone. Proprio i dispositivi – 15 in tutto – sono stati sequestrati dai carabinieri, che stanno analizzando i contenuti alla ricerca di riscontri.

Nel corso delle perquisizioni, condotte dai militari della Compagnia di Cesena con il supporto delle unità cinofile di Bologna, è emersa anche una consistente disponibilità di droga all’interno del gruppo. Un 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per il possesso illegale di munizioni e oggetti atti all’offesa. Durante l’intervento avrebbe tentato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli nel fiume Savio e avrebbe aggredito i militari. Altri due giovani sono stati segnalati al prefetto come consumatori. Non si escludono misure cautelari nei confronti degli altri indagati.











