Cesena: tenta di strangolare la ex con un cappio e abusa di lei, arrestato 66enne

Sono subito scattate le procedure previste dal “Codice rosso” dopo il racconto che una donna cesenate ha fornito ai poliziotti della Squadra Mobile. L'ex compagno, classe 1955 residente in Lombardia, non rassegnato dalla fine della relazione, si è introdotto a casa sua tentando di strangolarla con un cappio. Tentativo fallino anche a causa del cane, un rottweiler, che ha attaccato l'aggressore. La donna, fuggita da casa, ha provato a chiedere aiuto, ma è stata raggiunta dall'uomo che l'ha trascinata nuovamente all'interno dell'abitazione abusando di lei.







Come se non bastasse, l'aguzzino ha continuato ad inviarle messaggi con minacce di morte e di violenza. Dopo essere andata in ospedale per farsi curare le ferite riportate, la vittima scioccata e terrorizzata ha deciso di andare in Questura, a Forlì, per denunciare quanto subito, portando come prove gli evidenti segni di violenza e il cappio. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha così emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato. L'uomo è stato rintracciato e arrestato il 17 agosto a Busto Arsizio da due poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Forlì in collaborazione con i colleghi della zona.