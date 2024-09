Cesena, tragico incidente sulla via Emilia: muoiono il 53enne Carmelo Manna e la sua compagna

Cesena, tragico incidente sulla via Emilia: muoiono il 53enne Carmelo Manna e la sua compagna.

Si aggrava il bilancio delle vittime della strada in Emilia-Romagna. Ieri pomeriggio, intorno alle 15:30, nei pressi di Cesena, un tragico incidente ha strappato la vita a Carmelo Manna, 53 anni, residente a Cesena ma originario di Milazzo, in provincia di Messina. Manna viaggiava in moto lungo la via Emilia quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente con un furgone. L'impatto è stato fatale per l'uomo, che è deceduto sul colpo.

Anche la compagna di Manna, che viaggiava con lui sulla moto, è rimasta gravemente ferita nell'incidente. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. Purtroppo, secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, sarebbe anche lei deceduta intorno alle 23 di ieri sera.

