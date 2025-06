Cesenate, minorenne violentata dopo una festa: aggressore ricercato

Una serata di festa tra le colline del Cesenate si è conclusa tragicamente per una ragazza minorenne, che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale in un parcheggio al termine dell’evento.

Il fatto è avvenuto in una località collinare compresa tra i comuni di Savignano, Longiano, Roncofreddo e Borghi, dove si svolgono abitualmente feste all'aperto molto frequentate da giovani della Romagna. La giovane, presente con un gruppo di amici, aveva scambiato qualche parola con un ragazzo poco più grande di lei durante la serata.

Poco dopo, allontanandosi verso una zona buia del parcheggio, la ragazza sarebbe stata raggiunta dal giovane, che ha tentato un approccio non consensuale. La situazione è rapidamente degenerata, fino a culminare in un’aggressione.

La vittima ha poi raccontato tutto ai genitori, che l’hanno accompagnata al pronto soccorso per le cure necessarie. Gli accertamenti medici hanno confermato quanto subito, e la ragazza ha formalizzato una denuncia ai carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare l’autore, di cui si conosce solo un presunto nome. Come riporta il Corriere Romagna, alcuni indumenti della ragazza sono stati sequestrati per le analisi di rito.

La giovane avrebbe dichiarato agli investigatori: "Ero pietrificata e non ho avuto la forza di reagire". L’inchiesta è in corso, con l’obiettivo di fare piena luce sull’accaduto.