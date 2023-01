CRONACA Cesenatico: 71 lavoratori in nero in azienda di catering Stipendio mascherato sotto forma di rimborsi spese

Cesenatico: 71 lavoratori in nero in azienda di catering.

La Guardia di Finanza di Forlì ha scoperto 71 lavoratori irregolari (45 uomini e 26 donne, fra i 24 e i 63 anni) impiegati in un'azienda di catering di Cesenatico che hanno avuto contratti di breve durata nel triennio 2019-21. La Tenenza di Forlì, in collaborazione con l'Ispettorato territoriale del lavoro e con l'Inps di Forlì, ha consentito di accertare molteplici irregolarità contributive e previdenziali. I Finanzieri hanno constatato che per pagare meno contributi la ditta aveva utilizzato uno stratagemma semplice ma efficace, quello del cosiddetto 'stipendio mascherato': una quota parte della paga era stata corrisposta come rimborsi spese, per diminuire la base imponibile contributiva. Questo avrebbe consentito all'impresa, che in alcuni casi aveva anche attribuito ai lavoratori un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello spettante, di pagare circa 30mila euro di contributi previdenziali in meno. Nello stesso intervento le Fiamme Gialle hanno anche constatato che la stessa impresa, oltre a non aver dichiarato ricavi per diverse migliaia di euro a fronte di omesse fatturazioni, non aveva versato l'Iva per un importo di circa 25mila euro.

