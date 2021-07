CRONACA Cesenatico: 86enne veronese positiva al Covid non rinuncia alla vacanza, denunciata

Una signora di 86 anni di Verona, consapevole di essere risultata positiva al coronavirus, non ha voluto rinunciare ad una vacanza sociale, con diversi coetanei, ed è partita ugualmente per Villamarina di Cesenatico. L'assenza da casa – racconta il Corriere Romagna – è stata notata dagli organi prepositi ai controlli tramite il nominativo inserito negli elenchi di presenza in albergo. Si sono così mosse le forze dell'ordine e la sanità che hanno organizzato un viaggio speciale in ambulanza per riportarla in Veneto, dove dovrà completare l'isolamento. Il resto della comitiva è stato sottoposto a tampone e, in via precauzionale, è stato rispedito a casa. Per la donna è scattata anche una denuncia penale.

