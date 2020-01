Cesenatico: ciclista muore investito sulla statale adriatica

Incidente mortale avvenuto ieri notte, attorno alle 23:40 sulla Strada Statale 16 Adriatica, all'altezza di Cesenatico. Per cause ancora da accertare un ciclista, di cui non sono state fornite le generalità, è stato investito e non è sopravvissuto all'impatto. Coinvolto anche un altro soggetto, investito in maniera lieve. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi.