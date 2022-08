Cesenatico: danneggiata una delle grandi biglie dedicate a Marco Pantani

Ignoti vandali hanno danneggiato una delle due grandi biglie dedicate a Marco Pantani, situate a Cesenatico in Piazza Andrea Costa davanti al Grand Hotel. L'installazione gialla che rende omaggio alla vittoria del Pirata nel Tour de France nel 1998 è stata fatta cadere dal suo piedistallo, mentre è rimasta intatta la seconda di colore rosa, omaggio al successo al Giro d'Italia avvenuto nello stesso anno.

La Polizia Locale sta indagando sulla vicenda anche visionando i filmati delle telecamere installate nella zona, mentre nei social si scatenano reazioni amareggiate per l'accaduto. "Si tratta di un gesto molto triste verso il ricordo di una persona che per noi è importantissima", commenta il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli all'Ansa. "Abbiamo una statua a lui dedicata in un altra piazza - aggiunge - che non è stata oggetto di atti vandalici. Non ci aspettavamo mai che succedesse una cosa del genere il periodo di Ferragosto porta tanta gente qua, magari porta anche qualcuno che pensa di divertirsi facendo queste cose".