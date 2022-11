Cesenatico: favoreggiamento prostituzione, due denunciati

Due persone denunciate per favoreggiamento della prostituzione. E' l'epilogo, nei giorni scorsi, di complessa operazione della Polizia Locale di Cesenatico. Notati movimenti sospetti gli agenti hanno messo sotto osservazione una donna di nazionalità albanese, non ancora trentenne. Effettuati ripetuti appostamenti per tenere d'occhio un appartamento nella zona di Ponente, dove la donna si sarebbe prostituita, uno degli agenti si è finto cliente e previo contatto telefonico si è introdotto nell'appartamento. La donna, nel frattempo, era stata accompagnata sul posto in auto da un sessantenne. Verificato anche che la stessa donna, dai capelli scuri e vestita in abiti succinti, veniva portata (e poi prelevata dopo vario tempo) sul luogo dove si prostituiva sulla statale Adriatica e nel suo appartamento quando gli accordi con i clienti prevedevano l'utilizzo dell'abitazione. Verificata inoltre la presenza nell'appartamento di un altro uomo non ancora quarantenne di nazionalità albanese. La donna ha riferito che, essendo stata in precedenti passate occasioni aggredita e minacciata da alcuni clienti, l'aveva fatto arrivare appositamente dall'Albania perché le facesse da guardia del corpo mentre si appartava coi clienti. Entrambi gli uomini sono stati denunciati a piede libero.