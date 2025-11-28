Cesenatico, giovane respinto all’ingresso della discoteca: “Mi hanno detto che gli stranieri non entrano”

Un 19enne italiano di origine etiope denuncia di essere stato respinto all’ingresso della discoteca Energy di Cesenatico perché, a suo dire, un addetto alla sicurezza gli avrebbe detto: “Qui gli stranieri non entrano”. A riportarlo per primi Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna. Il giovane aveva acquistato regolarmente il biglietto per assistere al concerto del rapper LIL CR e, secondo la sua versione, non gli sarebbe stato chiesto neppure il documento d’identità. Informato dell’accaduto dai fan, lo stesso artista ha espresso rammarico per quanto avvenuto.

La madre del ragazzo, accorsa sul posto, parla apertamente di discriminazione razziale. Un amico del 19enne confermerebbe la scena. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cesenatico, che hanno identificato i presenti e raccolto testimonianze, rilevando versioni contrastanti. Assistiti dagli avvocati, madre e figlio non escludono azioni legali.

Il patron dell’Energy, Simone Monticelli, respinge ogni accusa: “Non c’è nessun caso di razzismo”, chiarisce. Sottolinea che la serata era dedicata a un pubblico di giovanissimi e che la security effettua controlli rigorosi per escludere persone con precedenti o comportamenti ritenuti pericolosi. “La nostra è serietà sul lavoro e non c’entrano nulla il colore della pelle o la nazionalità”, afferma. Monticelli aggiunge che nel locale quella stessa sera erano presenti “molti ragazzi di colore” e che eventuali errori dei buttafuori sono responsabilità dell’agenzia incaricata. Il titolare fa sapere di aver già chiesto chiarimenti alla società di sicurezza.







