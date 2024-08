Cesenatico, in fiamme mezzi meccanici nella frazione di Sala

Nella mattina di mercoledì, un incendio si è sviluppato nella frazione di Sala di Cesenatico. Erano circa le 8:00 quando sono state segnalate delle fiamme provenire da un deposito della Tecnosonda, azienda specializzata nelle perforazioni, in via Fossalta. Presto si è alzata in cielo una colonna di fuma, visibile da chilometri di distanza. Pare che l'incendio abbia coinvolto diversi mezzi meccanici, parcheggiati in un'area vicina all'azienda, e del materiale plastico. I Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti con quattro squadre. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale per gestire la messa in sicurezza dell'area e la viabilità. Non sono segnalati feriti.