Cesenatico: ipovedente picchiato in un bar

Picchia un uomo ipovedente fino a rompergli un braccio, accanendosi anche con un tondino di ferro, di quelli che si usano per le costruzioni edilizie. Un brutto episodio di cronaca quello che è avvenuto due sera fa in un bar alla periferia di Cesenatico, che ha scosso ed indignato la cittadina romagnola perché ne è rimasto vittima un uomo con disabilità visiva, più fragile ed esposto, verso il quale la comunità si sente particolarmente responsabilizzata. L’uomo stava bevendo una birra da solo quando è stato avvicinato da un operaio albanese e tra i due- che pare si conoscessero- è iniziata una discussione che si è trasformata in una vera e propria aggressione, dalla quale il disabile ha cercato di difendersi come ha potuto. I presenti hanno tentato di fermare l'operaio albanese ed hanno chiamato i Carabinieri di Cesenatico, che hanno raggiunto l’aggressore che tentava di allontanarsi in motorino: è stato denunciato per lesioni aggravate, possesso di oggetti atti ad offendere e sanzionato per guida in stato di ebbrezza. La vittima, che ha riportato diverse ferite oltre al braccio rotto, è ricoverato al Bufalini di Cesena.