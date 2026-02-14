Cesenatico: la mostra che celebra l'amore per il mare, tra connessione con la natura e valori sociali

Quale migliore occasione, se non San Valentino, per celebrare l'amore per il mare? Un ambiente naturale e sociale unico. Oltre alla connessione tra la persona e la natura, il mare unisce chi lo naviga. Al Museo della Marineria di Cesenatico l'evento “D'Amore, Da Mare”.

Fino al 28 febbraio in esposizione la mostra “Agostino Straulino. Marinaio, ufficiale, sportivo”, promossa dalla Lega Navale Italiana e curata dal Cantiere della Memoria. Tra i protagonisti l'ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale, lo storico e direttore del museo Davide Gnola e il curatore e giornalista Corrado Ricci.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla Amerigo Vespucci, nave della Marina Militare impegnata nei prossimi mesi in una campagna formativa lungo le coste americane per i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti. Mare come testimonianza di tradizioni e, allo stesso tempo, come centro di valori sociali: rispetto, solidarietà, fratellanza. Il mare, è stato sottolineato, insegna a non lasciare indietro nessuno.

Nel servizio le interviste all'ammiraglio Donato Marzano (presidente Lega Navale Italiana) e Davide Gnola (direttore Museo della Marineria Cesenatico)







