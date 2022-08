STATALE16 Cesenatico: schianto fatale per motociclista 32enne

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di martedì. Sulla statale adriatica, all'altezza di Cesenatico, una Opel Corsa stava procedendo in direzione Ravenna quando all'altezza di un Cash & Carry ha svoltato a sinistra diretta nel parcheggio dell'ingrosso, in un punto in cui è presente la linea continua di mezzeria. Dalla direzione opposta stava arrivando una moto Kawasaki, guidata da un ragazzo che non è riuscito a evitare l'impatto, schiantandosi contro la fiancata della vettura. Un impatto fatale per il 32enne, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo senza riuscirci. La ragazza alla guida dell'auto è stata portata in Ospedale. Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del fuoco insieme alla Polizia Locale per regolare il traffico, in una delle arterie più trafficate nel periodo estivo.

