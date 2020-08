VIGILI DEL FUOCO Cesenatico: scoppia incendio nelle cucine, hotel evacuato

Nella serata del 26 agosto, attorno alle 19, un incendio è scoppiato nelle cucine dell'Hotel Embassy di Cesenatico. Il personale dell'albergo, dopo aver tentato di domare il rogo, hanno provveduto ad evacuare l'hotel. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi e le operazioni di spegnimento il pronto soccorso del 118 e i Vigili del Fuoco. Uno dei dipendenti è stato portato via dall'ambulanza per intossicazione da fumo.

