Cessa in 24 ore l'allarme escherichia coli in mare, la Regione: "Evento straordinario dovuto al caldo anomalo"

In un giorno gli indicatori dell’escherichia coli rientrati nella norma, lo annuncia direttamente la Regione Emilia Romagna, che parla di “evento straordinario”. Allarme rientrato in 24 ore, i sindaci della costa romagnola hanno subito revocato l'ordinanza che vietava la balneazione in 21 spiagge riminesi. L'assessora si è soffermata sulle cause dei dati anomali di martedì 26 luglio, quando i controlli effettuati come di consueto da Arpae per garantire sicurezza e qualità della stagione balneare hanno evidenziato valori al di sopra della soglia. Insieme all'assessore al Turismo Corsini, che ha ricordato gli investimenti anche per il rinnovamento di strutture ricettive e dei lungomare, è stato annunciato che la prossima rilevazione delle acque avverrà il 22 agosto, il 23 poi riunione con tutti i sindaci.

Nel video l'intervista a Irene Priolo, assessora all'Ambiente Emilia Romagna