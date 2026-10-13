INCONTRO Cgil: a Rimini un confronto su pace e sostenibilità ambientale. Sabato la manifestazione a Roma "Questa è una grande manifestazione - spiega Francesca Lilla Parco, segretaria generale Cgil Rimini - assieme a decine e centinaia di associazioni che hanno dato vita alla Via Maestra"

Pace, lavoro e sostenibilità ambientale: è possibile costruire un modello economico che tenga insieme queste priorità? È la domanda principale dell’incontro promosso dalla Cgil di Rimini, al Salone Polverelli. Delegati sindacali e pensionati riuniti in vista della manifestazione nazionale “La Via Maestra”, in programma sabato 17 ottobre a Roma: "Questa è una grande manifestazione - spiega Francesca Lilla Parco, segretaria generale Cgil Rimini - assieme a decine e centinaia di associazioni che hanno dato vita alla Via Maestra. Al centro della mobilitazione c'è la rivendicazione per un Paese che metta al centro e quindi rivendichi la giustizia sociale, l'uguaglianza, la democrazia e la pace".

Il cuore della giornata dunque una tavola rotonda con esperti di sociologia economica e rappresentanti della rete Pace e non violenza: al centro la ricerca di un modello economico che porti al benessere della comunità: "Vuol dire un'economia - riflette Angelo Salento, professore di Sociologia economica e del lavoro Università Salento - che anziché puntare alla competizione come spirito della vita economica punta alla soddisfazione dei bisogni, punta alla prosperità delle comunità e delle società, punta alla creazione di quelle basi del benessere che negli ultimi trent'anni sono state consumate dallo spirito dell'accumulazione".

"Un modello di sviluppo che - aggiunge Gianluca De Angelis, sociologo Ires Emilia-Romagna - se non viene messo in discussione giustifica la disuguaglianza, ma in particolare giustifica i disastri in cui stiamo vivendo dal punto di vista anche della guerra, della pace e della possibilità di stare bene sui territori in cui viviamo e lavoriamo".

"È necessario che il popolo si mobiliti - commenta Sergio Caserta, Rete regionale Pace e non violenza - perché è a rischio la pace nel mondo ed è a rischio anche la condizione di vita di milioni di famiglie, sottoposte alle conseguenze di una crisi di carattere economico, finanziario e energetico".

Sabato, dunque, il passaggio dalla riflessione alla piazza: una mobilitazione per salari e pensioni, sanità e istruzione pubbliche, giustizia sociale, transizione ecologica e un deciso no al riarmo. La Cgil di Rimini organizza pullman per raggiungere la capitale, con partenze da Rimini Nord, dalla sede sindacale e da Cattolica.

Nel video le interviste a Francesca Lilla Parco (segretaria generale Cgil Rimini), Angelo Salento (prof Sociologia economica e del lavoro Università Salento), Gianluca De Angelis (sociologo Ires Emilia-Romagna) e Sergio Caserta (Rete regionale Pace e non violenza)

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