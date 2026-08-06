POLITICO ITALIA Chat tra Delmastro e Caroccia, il Parlamento dice no alla Procura di Roma Bagarre alla Camera con accuse incrociate: le parole di Bignami scatenano le opposizioni, che evocano il vilipendio

Chat tra Delmastro e Caroccia, il Parlamento dice no alla Procura di Roma.

Il Parlamento nega alla Procura di Roma l'autorizzazione ad accedere alle chat dell'ex sottosegretario alla Giustizia Delmastro, ma scoppia la bagarre. Urla, proteste e accuse incrociate da un lato all'altro dell'emiciclo di Montecitorio, per il voto in Aula sul caso Delmastro, ultimo atto di un braccio di ferro iniziato nella Giunta per le autorizzazioni, i cui membri si sono visti negare l'accesso alle chat inviate dai pm romani, le ormai famose conversazioni tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, condannato per reati di mafia, con la cui figlia appena diciottenne Delmastro era socio nel ristorante “Bisteccheria d'Italia”. Delmastro non è indagato. Ma in un clima da stadio, coi deputati 5Stelle che, di nuovo, urlano “Fuori le chat” brandendo i cellulari, lo scontro è inevitabile. Il deputato Pittalis spiega le ragioni del no all'acquisizione da parte della Procura. La bufera scatta però quando prende la parola il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che non solo contesta ai deputati del Partito Democratico di essere andati a trovare mafiosi, ma poi cita Paolo Borsellino, creando il parallelo con l'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41bis. “Parole indegne” secondo Pd, 5Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra che evocano il reato di “vilipendio”.

Nel video gli interventi in Aula dei deputati Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle; Elly Schlein, Partito Democratico; Pietro Pittalis, Forza Italia; Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia

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