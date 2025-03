PIANO RIPRESA E RESILIENZA Chi beneficia maggiormente delle risorse date dal Pnrr? Dati Openpolis: il 34% si concentra nelle mani di cento beneficiari, il maggiore è Rete Ferroviaria Italiana

Chi sta beneficiando maggiormente delle risorse date dal Pnrr? Quali Regioni mostrano le maggiori difficoltà? Grazie a Openpolis, fondazione indipendente che promuove progetti per l'accesso alle informazioni pubbliche, si possono trovare risposte a queste e ad altre domande. I fondi Pnrr già assegnati sono andati principalmente ai settori della digitalizzazione, delle infrastrutture e della scuola, università e ricerca. I territori che ricevono più risorse sono Lombardia, Campania e Veneto. Per quanto riguarda l'avanzamento delle opere, il sud è più in difficoltà.

Le scadenze finora sono state rispettate, anche grazie alle varie revisioni del piano, ma resta ancora molto da fare, perché attualmente ammontano al 29% i pagamenti già rendicontati dai soggetti attuatori. Per quanto i soggetti coinvolti nell'attuazione siano oltre 27mila, circa il 34,3% delle risorse, pari a 66,6 miliardi di euro, si concentra nelle mani di 100 beneficiari.

Chi sono? Si tratta di 27 aziende, 21 amministrazioni pubbliche centrali, tra cui 5 ministeri, 16 Regioni e 12 comuni. Il soggetto che beneficia della maggior quota di fondi in assoluto è Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), che riceve 22,4 miliardi di euro, un dato che non sorprende più di tanto, visto che buona parte degli investimenti in infrastrutture riguarda proprio il trasporto su rotaia. Segue E-Distribuzione Spa, società che gestisce la distribuzione di energia elettrica in Italia, con circa 3,5 miliardi di fondi assegnati.

Sul podio, al terzo posto, il ministero della Giustizia, con 2,4 miliardi. Tra le amministrazioni territoriali, la Regione che riceve più fondi è la Campania (1,7 miliardi) mentre tra i comuni è Roma (1,1 miliardi). 54 miliardi di euro i fondi Pnrr ancora da assegnare, tra questi gli 11 miliardi del RepowerEu per cui attualmente non risultano progetti attivi. Una significativa riduzione delle risorse assegnate riguarda invece il tema dell'inclusione sociale, 3,7 miliardi in meno rispetto ai dati di luglio 2024.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: