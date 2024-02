RICCIONE Chiama la compagna dopo l'incidente e poi muore: giallo sullo schianto in A14 La vittima, Paolo Bertozzi di 61 anni. Il figlio ha nominato un legale

Chiama la compagna dopo l'incidente e poi muore: giallo sullo schianto in A14.

È giallo sulla morte del 61enne Paolo Berozzi, consulente aziendale deceduto lo scorso 3 febbraio dopo un incidente sulla A14 tra i caselli di Riccione Cattolica. Il Land Rover sul quale viaggiava si è schiantato contro il new jersey alla sinistra della corsia di sorpasso, ma a quanto risulta, non è stato l'impatto la causa della morte, così come l'impatto non è stato provocato da un malore. Risulta infatti una telefonata dell'uomo alla compagna: 35 secondi nei quali la rassicura sulle proprie condizioni dopo l'incidente e le chiede di annullare la prenotazione al ristorante dato che lui si trovava in attesa del carroattrezzi.

Il figlio ha nominato un legale per fare luce su quando sia successo subito dopo per aver causato la morte del padre. È già stata eseguita l'autopsia che dovrà chiarire se il decesso sia avvenuto causa del successivo impatto dei veicoli sopraggiunti contro il suv se Paolo sia sceso dall'auto e sia stato travolto.

