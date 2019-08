Chiede ad una ragazza di spostarsi dal centro della strada, il fidanzato lo prende a pugni

Brutta avventura per un 50enne di Cattolica questa mattina. L'uomo, mentre era in bici, ha chiesto ad una ragazza più volte di spostarsi dal centro della strada per poter passare, ma il fidanzato di lei l'ha presa male e lo ha picchiato.

Il giovane, un 30enne in vacanza nella cittadina romagnola, infastidito dai toni e dalla situazione ha affrontato il ciclista: ne è nato un diverbio e una scazzottata.

Il 50enne è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per il naso fratturato, mentre il 30enne è stato denunciato per lesioni.