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Chiede un riscatto per restituire il cellulare rubato: arrestato

Un giovane tunisino, risultato pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la Pubblica Amministrazione, ha tentato l'estorsione a un ristoratore

27 lug 2026
Chiede un riscatto per restituire il cellulare rubato: arrestato

Ruba il cellulare aziendale di un ristorante e chiede denaro per restituirlo, ma all’appuntamento trova la Polizia. È accaduto nella serata del 26 luglio a Marina Centro, dove un giovane tunisino è stato arrestato per tentata estorsione. Il telefono era stato sottratto nel pomeriggio vicino al banco cassa. Più tardi, dal dispositivo, l’uomo avrebbe contattato il locale, pretendendo una somma di denaro per la restituzione. Il direttore ha finto di accettare e ha concordato un incontro. Sul posto sono intervenuti gli agenti, dopo il riconoscimento da parte di una dipendente. Il cellulare è stato recuperato. L’arrestato, risultato pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la Pubblica Amministrazione, è in attesa del processo per direttissima.




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