CRONACA Chiedono latte per un neonato ma vogliono soldi: segnalato anche a Rimini il raggiro che fa leva sulla generosità Una richiesta difficile da rifiutare, un acquisto apparentemente sicuro. Poi scatta l'inganno: dalla marca “introvabile” al tentativo di trasformare una confezione regalata in contanti.

Chi se la sentirebbe di negare il latte a un neonato? La truffa comincia esattamente da qui, da una leva emotiva. Davanti a una farmacia, in un centro commerciale o fuori da un supermercato, qualcuno racconta una vita improvvisamente precipitata nelle difficoltà: il lavoro perso, un figlio da sfamare. E, soprattutto, assicura di non volere denaro, ma soltanto una confezione di latte in polvere. È proprio questo dettaglio ad abbassare le difese. Chi accetta pensa di fare un gesto semplice e sicuro: acquistare il prodotto e fare del bene.

Ma quel gesto può diventare il primo passo dell’inganno. Un episodio è stato segnalato anche a Rimini, sabato 10 ottobre, all’interno di un noto centro commerciale. Il meccanismo parte spesso dalla richiesta di una marca precisa, prescritta dal pediatra per problemi di salute del bambino.

Quando la marca indicata non si trova, viene proposto di cercarla altrove. Il passante, magari di fretta e impossibilitato ad accompagnare lo sconosciuto da un negozio all’altro, sceglie la scorciatoia: consegnare direttamente del contante. A quel punto la cifra aumenta: il denaro offerto, sostiene chi chiede aiuto, non basta per comprare quel latte. L’insistenza e l’imbarazzo fanno il resto.

È questo il passaggio decisivo: dalla richiesta di un prodotto a quella di denaro. Una modalità di raggiro già descritta dalla stampa a inizio 2025.

La forza di questa truffa sta nella capacità di appropriarsi di un bisogno reale. Le famiglie che faticano ad acquistare beni di prima necessità esistono davvero, e una richiesta di latte, di per sé, non è prova di malafede. Anche una marca specifica può rispondere a un’esigenza medica autentica.

A dover insospettire sono le pressioni continue, il cambiamento della richiesta e l’insistenza nel pretendere contanti. Chi sfrutta la generosità altrui causa un danno che va ben oltre il valore economico della truffa: rischia di spingere chi è stato ingannato a voltarsi dall’altra parte la volta successiva. E a pagarne le conseguenze potrebbe essere chi ha davvero bisogno d’aiuto.

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