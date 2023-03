Chiringuito a Rimini: la decisione passa al Comune

Sui chiringuito a Rimini ora la palla passa al Comune. L'amministrazione si è presa qualche giorno per decidere dopo l'incontro di ieri a Palazzo Garampi con tutte le parti in causa: tra chi propende per una chiusura anticipata degli eventi in spiaggia e chi desidera serate a due passi dal bagnasciuga. Molti sono i fattori da tenere in considerazione.

Da un lato è innegabile che ai turisti piaccia l'idea di serate di musica in spiaggia, dall'altro ci sono preoccupazioni legate al fatto che la spiaggia possa diventare una terra di conquista a discapito delle discoteche. Intanto l'amministrazione scrive che "intende valorizzare, promuovere, armonizzare il complesso turistico ed economico il fenomeno 'chiringuitos', davvero una piacevole e fruita novità degli ultimi anni, anni che hanno visto proprio Rimini rappresentare il laboratorio del Paese in ordine a questa offerta”.

“E’ stata una riunione di confronto, al termine del quale saranno fatte le dovute valutazioni. - commenta Indino di Confcommercio Silb/Fipe - E’ fondamentale cercare di lavorare tenendo conto le esigenze di tutte le imprese del territorio. Dobbiamo imparare a fare sistema, a lavorare di squadra. E sullo stesso mercato, ci devono essere le stesse regole”.