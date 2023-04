RIMINI Chiringuito: confermate le linee guida per la prossima stagione Oggi pomeriggio nuovo incontro tra Comune e categorie.

Chiringuito: confermate le linee guida per la prossima stagione.

Confermate anche per la stagione balneare 2023 le linee guida già adottate lo scorso anno per il servizio dei chiringuiti sulla spiaggia di Rimini. L’indicazione arriva dopo il nuovo incontro tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria. Confermata dunque la possibilità per i circa 25 chiringuiti presenti tra il nord e il sud della costa, di operare per la vendita di alimenti e bevande tutti i giorni dalle 7 fino alle 24. Durante gli orari di apertura sarà consentita la musica di sottofondo e di intrattenimento.

Dalle 18.30 i gestori potranno organizzare nell’arco dell’intera stagione fino ad un massimo di 64 manifestazioni che dovranno terminare non oltre le 23.30, due potranno arrivare all'1 di notte. Nelle giornate della Notte Rosa e il Ferragosto infine i chiringuitos potranno svolgere la loro attività negli stessi orari delle manifestazioni.

“Abbiamo scelto di replicare il modello delle ultime stagioni, credendo che rappresenti una soluzione che possa garantire un equilibrio tra la domanda dei clienti, dei riminesi e dei turisti che negli anni hanno dimostrato di apprezzare la proposta dei chiringuito e i diversi interessi dei pubblici esercizi e delle categorie coinvolte - commentano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alle attività economiche Juri Magrini.

