RIMINI Chiude aeroporto Federico Fellini per lavori dal 18 febbraio al 21 marzo

Chiude aeroporto Federico Fellini per lavori dal 18 febbraio al 21 marzo.

Dal 18 febbraio l'aeroporto Fellini sarà chiuso alle attività di volo per lavori sulla pista e nel terminal. L’Ad Corbucci ha detto: “L’ambizione dei lavori è di rendere il nostro scalo uno strumento efficiente e moderno a disposizione di Rimini e dell’intera Romagna”. La riapertura prevista per il 21 marzo sarà propedeutica all’avvio della stagione estiva 2022 che si avvierà il 27 marzo con il volo di Ryanair per Cracovia. Gli interventi, rientrano nel Piano di Sviluppo aeroportuale autorizzato da ENAC e supportato in maniera fondamentale dalla Regione Emilia Romagna.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: