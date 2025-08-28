SCANDALO Chiuso il forum sessista Phica: denunce da tutta Italia, indagini della Polizia postale Dopo le polemiche e le denunce di donne, politiche e attiviste, i gestori hanno annunciato lo stop definitivo alla piattaforma. Ma le indagini sulle foto rubate e i commenti sessisti proseguono.

Il sito sessista Phica.eu chiude i battenti. Dopo giorni di polemiche e una pioggia di denunce, i gestori del forum hanno diffuso un comunicato annunciando la rimozione dei contenuti e la chiusura definitiva. “Se sono stati violati i tuoi diritti – si legge nella nota – scrivici così procederemo a rimuoverlo”. Nella versione ufficiale, Phica sarebbe nato come “piattaforma di discussione e condivisione personale”, ma “comportamenti tossici e scorretti” avrebbero finito per trasformarne l’immagine pubblica.

Il forum, attivo da oltre vent’anni, era finito nell’occhio del ciclone per la presenza di migliaia di foto rubate da social e profili privati, accompagnate da commenti sessisti e violenti. Tra le immagini comparse sulla piattaforma, anche quelle di esponenti politiche di primo piano come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, oltre a influencer, attrici e ragazze comuni.

“Nonostante i nostri sforzi – hanno scritto i gestori – non siamo riusciti a bloccare per tempo tutti quei comportamenti che hanno trasformato Phica in un posto dal quale distanziarsi, piuttosto che sentirsi orgogliosi di far parte”. Nel comunicato si rivendica anche la collaborazione con le forze dell’ordine italiane e internazionali “per assicurare alla giustizia chi commetteva crimini”.

Ma la chiusura del sito non mette la parola fine alla vicenda. La Polizia postale ha infatti avviato indagini per risalire ai responsabili della piattaforma e agli autori di post e commenti. Decine le denunce già arrivate da tutta Italia da parte di donne che hanno scoperto proprie immagini pubblicate senza consenso su Phica o sul gruppo Facebook Mia moglie, anch’esso recentemente oscurato.

A contribuire alla svolta è stata anche la battaglia di Mary Galati, che con i suoi post su X ha raccontato la propria esperienza, denunciando la scarsa attenzione ricevuta dalle autorità e il ruolo decisivo dei social nella diffusione del caso. “Tutto questo sta funzionando – ha scritto – perché un profilo Instagram con tanti follower ha reso pubblica la mia storia, non per le quattro denunce fatte alle forze dell’ordine”.





