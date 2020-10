Chiusure oltre le 18: a Trento e Bolzano ristoranti aperti fino alle 22 In Sicilia si pensa a un disegno di legge per prorogare le chiusure

Nelle province autonome di Bolzano e Trento i bar possono rimanere aperti fino alle ore 20 e i ristoranti fino alle 22.

"Di fatto - ha spiegato all'Ansa il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher - reperiremo gran parte del nuovo Dpcm nazionale con alcuni adattamenti alla realtà locale in virtù dei margini di manovra che ci sono concessi dalla nostra autonomia e dalla legge provinciale sulla fase 2 dello scorso maggio". Diversamente dal livello nazionale, in Alto Adige i bar dovranno chiudere alle ore 20 e i ristoranti alle ore 22, ma dalle ore 18 la somministrazione di cibi e bevande potrà avvenire solamente al tavolo, con posti assegnati ed un massimo di 4 persone per tavolo, eccezion fatta per i familiari conviventi. Vi sarà, inoltre, il divieto tassativo di consumazione in piedi, sia nei pressi dei locali, sia sul suolo pubblico.



Le stesse regole vengono applicate in Trentino con un'ordinanza firmata dal Presidente della Provincia del Trentino Maurizio Fugatti, che riconosce che sarebbe stato impossibile prorogare la chiusura fino alle ore 24. "Già ci discostiamo e non è detto che non ci siano controversie con il governo nazionale con una possibile impugnativa, - spiega all'Ansa - il limite delle 22 è una buona mediazione anche rispetto alla nostra attuale situazione epidemiologica"



Anche in Sicilia si lavora per prorogare le chiusure. "Sto adottando un disegno di legge che prevede, assieme alle misure restrittive già concepite e praticate, la possibilità di adottare misure estensive là dove il governo consente di farlo, come nella normativa di dettaglio.", spiega il governatore della regione Nello Musumeci a Tgcom 24. "Noi rivendichiamo -aggiunge - il diritto di poter dire, signor presidente del Consiglio, noi riteniamo di spostare l'orario di chiusura di bar e ristoranti dalle 18 alle 22 o alle 23. Quando il governo centrale dirà che bisognerà chiudere per 24 ore, noi allora non fiateremo"."Stiamo adottando il ddl in giunta nelle prossime ore - spiega - poi sarà il Parlamento siciliano a dovere approvare o respingere. E mi auguro che il governo centrale terrà conto della nostra prerogativa".





