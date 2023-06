Cia Agricoltori italiani su ricostruzione: "No a speculazioni politiche. Subito la nomina del Commissario"

“Ad oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? Ps: la cura del territorio colpito era competenza loro”. Questo il post scritto dal Viceministro alle infrastrutture di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami che ha sollevato la dura reazione di numerosi esponenti del Partito Democratico. Per Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e al lavoro della Regione Emilia Romagna, il linguaggio utilizzato da Bignami non è all'altezza del Governo che invece dovrebbe tenere una leale cooperazione istituzionale altrimenti la rabbia della gente, delle imprese, delle famiglie che hanno perso tutto, scavalca tutti. Intanto la Cia- Agricoltori Italiani dice no a speculazioni politiche su imprese e persone ed esorta alla rapida nomina del Commissario per la ricostruzione.