“Ciao Marti": centinaia di persone a Sant'Ermete per l'ultimo saluto a Martina Gnoli

Il tempo delle lacrime, dei ricordi più cari che legano per sempre, della vicinanza ad una famiglia che si trova ad affrontare il dolore più grande. Centinaia e centinaia di persone hanno riempito la Chiesa, le strade e la piazzetta di Sant'Ermete per l'addio a Martina Gnoli, morta lunedì mattina in un terribile incidente mentre andava a scuola in scooter con una amica.

Una ragazza generosa, vitale, sempre pronta ad aiutare gli altri, “un bellissimo riferimento anche per i compagni di classe”, com'è stato detto. I genitori Loris e Stefania, affidano ad una lettera il loro ricordo: “Sei la nostra luce nel cielo”.

Il cuore gonfio di sofferenza per il distacco nelle parole dell'amica, che non ha potuto essere presente perché ancora in cura dopo l'incidente: “Voglio pensare che tu mi abbia salvata quella mattina e che adesso mi stai dando la forza per guarire”.

La comunità tutta, oggi, piange la perdita di Martina, "un raggio di sole" di cui custodire la luce. L'ultimo saluto arriva simbolicamente fino al cielo con tanti palloncini colorati.









