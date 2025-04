TURISMO “Ciao Rimini ciao”: al via la campagna digitale tra piadine-cuore e ghiaccioli d’autore Il Comune lancia la nuova comunicazione visiva per la stagione balneare. Otto soggetti firmati da Alessandro Malossi, in stile surreale e visionario

Un cuore umano formato da una piadina. Un ghiacciolo, simbolo del divertimento in spiaggia, con la R di Rimini scolpita nel centro. Sono alcune delle immagini della campagna di comunicazione visuale del Comune di Rimini in vista della stagione balneare e della sua anticamera, ovvero i ponti primaverili.

'Ciao Rimini ciao' è il titolo della campagna che debutta nella settimana di Pasqua con una serie di pannelli che riproducono otto soggetti ideati appositamente per la città. "Una campagna che parte adesso, proprio prima di Pasqua, e sulla quale spingeremo molto in questa primavera e anche in estate - ha dichiarato a margine della presentazione il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Una campagna molto legata al digital, che vuole essere virale nei suoi contenuti".

L'ente, in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna, ha deciso di puntare sui canali social, e lo ha fatto ricorrendo all'artista bolognese Alessandro Malossi, tra i più noti nell'ambito dell'arte digitale italiana, che ha collaborato con diversi brand di moda come Calvin Klein, Nike e Trussardi. I suoi sono stati definiti "manifesti parlanti", dallo stile surreale e visionario, che mescolano il passato e il futuro di Rimini. Le immagini appariranno non soltanto in città, ma faranno parte della campagna online di Visit Rimini. "Conosco bene la città e l'ambiente giovanile. Credo anche di sapere cosa piace ai giovani ma anche non ai giovani. È una citta abbastanza fresca come la mia arte, che è un modo di comunicare la mia arte in modo semplice, però efficace", ha detto Malossi.

