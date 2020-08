FORLÌ Ciclista 50enne riminese travolto in una competizione; il percorso era inibito al traffico

Un ciclista riminese 50enne è ricoverato in prognosi riservata al 'Bufalini' di Cesena a causa delle gravi ferite riportate in un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri all'estrema periferia di Forlì. L'uomo è stato travolto da un'auto mentre stava partecipando alla manifestazione ciclistica "Gran Premio Krifi Caffè". A travolgere frontalmente il ciclista una utilitaria condotta da un uomo di 84 anni. Da chiarire come mai la vettura si trovasse sul percorso della gara nonostante fosse inibito al traffico.



